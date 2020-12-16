正妹主播葉映彤去年3月宣布喜訊，與交往3年的男友熬過遠距離戀情，正式修成正果，不過因為老公長年都在外地工作，讓她近來被問及婚姻狀況時，不由得驚呼：「我已經忘記自己有結婚了」。

根據《自由時報》報導，葉映彤透露老公長年都在上海工作，從交往開始就談了長達3年的遠距離戀愛，結婚後依舊是分隔兩地，平常只能靠訊維繫感情，而已經長達1年時間沒有與老公見面，也讓她驚呼：「我已經忘記自己有結婚了」，至於會否擔心老公有婚外情？她則是樂觀面對表示：「要擔心也擔心不完，而且要去抓的話還要隔離14天」，更強調老公在外地奮鬥也很辛苦，就儘量不去多想這些。

今年礙於疫情影響，葉映彤表示許多遠距離的情侶及夫妻都無法見面，暫時也沒有考慮「做人」傳宗接代的問題，目前唯一要做的就是好好衝刺事業，做好新聞播報的工作。

葉映彤表示老公是透過媽媽朋友介紹，認識前她有2大堅持，一是不相親，二是不談遠距離，沒想到見到男友後立刻就陷入熱戀，原則也全都被打破。

(中時新聞網)