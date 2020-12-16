美國國會4巨頭將於當地時間周二下午7時30分召開當天的第二次會議，試圖化解長達數個月的僵局，並就全面性的聯邦政府支出法案與新一輪新冠紓困方案達成協議，以避免政府在周五期限過後被迫關門，並為數百萬受疫情衝擊的美國人提供援助。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）再次齊聚會商，顯示兩黨正在為盡快通過法案盡最大的努力。稍早前雙方都表示第一次會議已取得進展。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）料將以電話再次加入協商。

在周二下午舉行的第一次會議是這4大國會巨頭罕見的一次面對面談判，會議持續略少於一小時，於下午約5點結束。麥卡錫會後表示：「現在我們正在繼續努力，我認為已有進展」。舒默表示：「我只能說這是一次良好的會議」。麥康諾表示：「我們將盡快達成協議。我們還在協商，並且已經達成共識，沒有綜合性的支出法案與新冠紓困，我們不會離開這裡。」

周一由國會兩黨議員提出的紓困計畫，將最初規畫的總規模9080億美元方案一分為二，盼籍此化解國會僵局。分拆後的法案其中之一為7480億美元方案，內容包括兩黨都能接受的計畫，如每周加發300美元聯邦失業給付，以及為「薪資保障計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）額外撥款3000億美元。另一項方案規模達1600億美元，內容包括較具爭議性、導致協商卡關至今的計畫，如共和黨堅持的企業免責保護，以及民主黨不願放棄的州與地方政府援助。

國會領導人自周一起開始全力推動政府支出法案，即規模達1.4兆美元的法案，以支應聯邦政府在新財政年度（自10月1日起）間的運作。消息人士周二透露，這項任務基本上已經完成，但是兩黨議員仍在就可望附加在大規模支出法案上的新一輪紓困措施尋求共識。

(時報資訊)