新冠肺炎疫苗不論進度或有效性皆優於預期，不僅激勵生技醫療類股飆漲，也帶動生技醫療基金投資熱度大增，目前8檔醫療保健基金中，有3檔成立時間超過10餘年，包括保德信全球醫療生化、景順全球康健、野村全球生技醫療。

根據投信投顧公會最新資料，在申購資金湧入下，保德信全球醫療生化基金已經成為全台第一檔規模突破100億元的國內投信發行之醫療保健基金，且該基金單檔規模高於其他7檔同類型基金規模加總，堪稱國內生醫基金市占率龍頭。而今年以來報酬率最高為第一金全球AI精準醫療基金33.84%。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，回顧2010年至2015年生技股領軍醫療股走出5年大多頭，而2015年迄今市場換追捧科技類股，由於醫療器材在醫療股中最具科技色彩，且最不受藥價政策拖累，漲幅為整體醫療股的兩倍以上；另外，生技股及醫療器材在醫療次產業中，屬於最具創新成長動能的類股，帶動股價表現相當具爆發力，預期未來5年這些能掌握創新動能的醫療生技產業，勢必成為醫療類股投資的一大亮點

目前國內投信發行的8檔醫療保健基金分別為：保德信全球醫療生化，第一金全球AI精準醫療，第一金全球Fitness健康瘦身，富蘭克林華美全球醫療保健，野村全球生技醫療，景順全球康健，凱基醫院及長照產業及新光全球生技醫療等。

江宜虔分析，隨著科技產業與醫療、生技產業的結合，科技導入令醫療產業加速創新營運成長，例如20年前基因定序成本要價高達10萬美元，如今已降至1美元，帶動美國民眾參與檢測比率快速成長，另外，美國聯邦政府醫療保險計畫(Medicare)對線上醫療的給付金額，由2006年約200萬美元增至2016年的近3000萬美元，成長高達14倍，根據麥肯錫估計，2025年科技結合醫療產業的創新市場規模將上看3500億至4100億美元。

(時報資訊)