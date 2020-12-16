製造業春燕已近？根據日本au Jibun銀行最新報告，經季節性調整後的12月製造業採購經理人指數（PMI）初值，已從11月份49的終值增至49.7。雖然還是在景氣榮枯點50以下，但已創19個月來新高值。

日本12月製造業PMI增近50關鍵點，主要歸功於產出和新訂單減少幅度縮減，以及就業市場適度改善。

這份報告顯示，僅管疫情持續蔓延，特別是歐洲經濟飽受打擊，但日本12月製造業活動已趨近穩定。因為製造業衰退幅度減緩，有助增加企業主對事業決策的信心，同時，也為以出口為導向的日本，增加了度過經濟危機的籌碼。

專業研調單位IHS Markit的經濟學家Usamah Bhatti表示，儘管疫情給景氣帶來短期挑戰，但日本民間企業對來年還是樂觀，認為疫情後日本國內與國際景氣將會好轉。

日本政府上周宣布一項高達7080億美元抗疫振興計畫，增加對環保以及數位化等創新科技投資，希望景氣儘早復甦。

日本12月的製造業有好消息，但服務業還是未走出陰霾。經季節調整後的12月服務業PMI，從11月的終值47.8，降到跌至47.2外，也創下3個月新低。

至於使用日本製造業與服務業數據共同計算的綜合PMI，12月初值為48，與11月終值一樣沒變。

(時報資訊)