拜登14日在選舉人團投票、確認勝選後的首場演說中頻頻咳嗽、清喉嚨，引發外界擔憂身體狀況。

拜登14日在選舉人團確認勝選後的首場演說中頻頻咳嗽、清喉嚨，讓民眾驚嚇他是否得了新冠肺炎，他當天稍後證實正在和感冒搏鬥，不過強調只是輕微感冒。

14日全美各州選舉人團投票確認拜登勝選、入主白宮，在正式確認勝選後的首場演說中，拜登卻幾度講到聲音沙啞，頻頻清喉嚨、咳嗽，讓美國民眾「嚇壞了」，擔心他是否得了新冠肺炎。

據福斯新聞（Fox News）報導，在演說後和支持者的視訊中，拜登認了「正在和感冒搏鬥」，不過強調只是「輕微」感冒。

「感謝你，我有一點感冒，我很抱歉。」拜登說，但他隨即話鋒一轉，感謝民眾支持，「但你看看，你們做到了，不是開玩笑的，這次選戰就像當年我以29歲之姿參選參議員，我相信一般老百姓能合力達成，你們沒讓我們失望，你們沒讓這個國家失望。」

另據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，拜登周一在演說中頻頻清喉嚨，引發網友擔憂他的健康下滑，有網友拜託他，「喝點水吧，喬，你嚇壞我們了。」也有人建議他做一下新冠病毒檢測。

不過也有網友點出拜登是舊疾復發，指出他本來就有胃食道逆流，因此導致他「必須經常清喉嚨」。

福斯新聞指出，近幾個禮拜以來，拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）經常進行新冠病毒檢測，拜登最近一次檢測是在11日，檢測結果為陰性。

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(中時新聞網)

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