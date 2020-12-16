基隆市長林右昌、新竹市長林智堅，不斷傳出在2022年將分別轉戰台北市、桃園市，對此，立法院副院長蔡其昌今天表示，地方首長若換到中央，民眾情感上比較會接受；但如果辭掉市長是要去選其他縣市，對在地鄉親衝擊會很大，「不是不可能，但我認為這個挑戰很大」。

面對是否要轉戰其他更大縣市首長的問題，林右昌日前公開表示，未來的台北市長應該是「超北市長」，把基隆、新北和桃園拉在一起；而林智堅對於是否要競選桃園市長，則持開放立場表示「老天自有安排」。

對此，蔡其昌今天接受廣播專訪時，被問到林右昌、林智堅是否有可能請辭市長轉戰其他縣市？他說，要選其他縣市就是必要先辭掉原本的市長，但是對一般鄉親來說，會認為首長若是調到中央做更多的事情，像是新竹市長若是高升到行政院，一樣也是可以照顧新竹，普遍都能接受這樣的狀況，抱怨與衝擊自然較小。

但蔡其昌說，如果是換到其他縣市參選，對在地鄉親衝擊自然就很大，「我不是說不可能，但這會衝擊每一個市民對市長的想像，所以挑戰很大。」

主持人追問，新竹選桃園感覺上是升一格、基隆選台北也是升了一格，但前提是要先先遷戶口、拋棄原本的市民，才讓挑戰變大嗎？蔡其昌說，對，「所以如果是升上去當部長、院長，大家會覺得比較可能」。主持人隨即說，「糟糕了，你是在推鄭文燦嗎？」蔡其昌說，這個就是延伸太多了。

(中時 )