國內許多國中小宿舍老舊及不耐震，教育部今表示，今年底前，246棟有立即、潛在危險或欠缺補強經濟效益的校舍將全數完成拆除，其中158棟拆除後將陸續重建新校舍，另外88棟校舍在拆除後則進行整地，為學校增加更多可運用空間。

全國高中以下學校校舍有2.7萬棟，教育部106-108年度推動「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，補助全國1702棟校舍辦理耐震補強工程外，另針對老舊危險、有耐震疑慮，已具立即或潛在危險或補強不符經濟效益，亟待整建的246棟校舍，協助辦理拆除重建工程。

教育部國教署改善中小學老舊校舍以「拆多建少」或「只拆不建」為原則，如校舍有耐震疑慮且經專業工程師建議以拆除方式辦理，經地方政府邀集專家學者到校現勘並召開審查會議，針對校舍使用需求以及施作耐震補強可行性進行討論，如因少子女化導致無校舍使用之需求，就以拆除整地方式辦理。

教育部表示，今年起，國中小老舊校舍拆除重建相關經費由地方政府以每年行政院一般性教育補助款指定項目支應。但教育部國教署仍將持續督導各地方政府，針對可能成為老舊危險的校舍積極追蹤列管，並不定期提供相關增能研習活動，提升地方政府和受補助學校了解拆除重建作業流程及強化執行知能。

台中市東峰國中創校超過50年，透過校舍改建並結合非營利幼兒園的托育服務，專為幼兒園設計、獨棟兩層樓的建築，座落在校園內的一個寧靜角落，黑白相間的外觀顯具學養氣質並獨樹一格，四周綠美化完善，藍天綠地融為一體令人身心舒暢。

嘉義縣下楫國小教學大樓因校舍耐震結構不足、屋頂嚴重漏水等問題，向教育部申請拆除重建經費，以維護學童安全與上課品質。新建的教學大樓從綠建築與永續校園觀念出發，規畫行政辦公室、圖書館、普通教室、幼兒園教室及運動空間等，呈現多功能、多元化的空間設計，象徵教學活化與校園活力的精神。

(中時 )