中芯國際掀高層內鬨風暴！在昨（15日）確定人稱「蔣爸」的台積電前營運長蔣尚義將於明年元旦出任中芯國際副董事長後，引發現任聯合執行長梁孟松不滿請辭，梁更在辭職聲明中自揭「在中芯1000多個日子裏，幾乎從未休假」，不難想見其血汗爆肝的辛苦。

梁孟松在台積電待了17年、是超過500項專利的發明人，幾乎參與了每一世代先進製程開發，在2009年離開台積電後，隨即被競爭對手南韓三星網羅，讓三星的14奈米技術一度超前台積電，因此梁曾被外界視為台積電頭號叛將。

2017年梁孟松再度離開三星，被中芯挖角擔任執行長。然而就在蔣尚義確認回鍋中芯後，梁孟松不滿12月9日才被董事長周子學告知，此前對此一無所知，並憤而在董事會上提出辭職。

梁孟松在800字的辭職聲明中提到，自從 2017 年 11 月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已三年餘，在這1000多個日子裏，幾乎從未休假在其帶領的2000多位工程師的盡心竭力的努力下，完成了中芯國際從28nm到7nm工藝的五個世代的技術開發。

他強調，這是一般公司需要花10年以上時間才能完成的任務。

梁孟松指出，他是在12月9日才被董事長周子學告知，蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，他感到十分錯愕與不解，覺得「已經不再被尊重與不被信任」，認為已不再需要他繼續為公司前景打拼奮鬥了。

梁孟松自揭，「來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端集成電路盡一份心力。」如今，短期目標，似乎已經超預期、圓滿的達成，可以暫時安心的休息片刻。

其實，在梁孟松加盟中芯國際之後，業內就曾多次傳出梁孟松與另一位聯席CEO趙海軍不合將要離職的傳聞，但是可能有董事長周子學在其中調和，使得這些傳聞只是傳聞而已。

此次，蔣尚義回任中心接副董事長，等於梁孟松多了個頂頭上司，而且還要向其匯報業務，當然令原本就心高氣傲的梁孟松難以接受。

外界常說，一山難容二虎，梁孟松與趙海軍一起共同擔任聯合CEO已經相當不容易，更何況還要再來個蔣尚義，一山怎能容下三虎？

梁孟松書面請辭內容全文如下：

致董事會信函

董事長及諸位董事，您們好！

我知道今天在這個會議上我們要做一個非常重要的人事任命決議。

目前，中芯國際正面臨著美國的種種打壓，導致先進工藝的發展受到嚴重威脅。我認為，今天這個人事提案必然會關係到公司的前景。

我自從 2017 年 11 月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已三年餘，在這1000多個日子裏，我幾乎從未休假，甚至在 2019 年 6 月份，當我正在經歷著生命中最危險的時刻，都從來沒有放棄、也沒有辜負過諸位對我的囑託。

這段期間，我盡心竭力完成了從 28nm 到 7nm，共五個世代的技術開發。這是一般公司需要花十年 以上的時間才能達成的任務。而這些成果是由我帶領的 2000 多位工程師，日以繼夜、賣命拼搏得 來的。當然，董事長和諸位董事過往的信任與支持也是成功的關鍵要素。

我來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。目前，28nm，14nm，12nm，及 n＋1 等技術均已進入規模量產，7nm 技術的開發也已經完成，明年四月就可以馬上進入風險量產。5nm 和 3nm 的最關鍵、也是最艱钜的 8 大項技術也已經有序展開，只待 EUV 光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。

目前看來，我的短期目標，似乎已經超預期、圓滿的達成了。

我是在 12 月 9 號，上星期三早上，接獲董事長電話告知：蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，我感到十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拼奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻。

在公司董事會和股東會通過蔣先生提名任職之後，我將正式提出辭呈。但是公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而我應有接受和申訴的權利。

我在此很鄭重的告訴大家，我並沒有絲毫意圖想要影響各位接下來對此人事任命的表決，但是我覺得我應該要讓大家知道我內心最真切的感受。

我的這份聲明，希望董事會秘書郭光莉女士可以列入本次臨時董事會的正式會議紀錄。

謝謝大家。

(中時新聞網)