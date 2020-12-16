天道盟太陽會長、綽號「鐵霸」的曾盈富，與綽號「太保」的胞弟曾盈進等人，前年得知上櫃某電子公司與國外公司有2億元貨款糾紛，率領幫眾強行留置被害人強逼簽署1億9885萬本票，甚至以電話恐嚇被害人家人，派遣小弟潑漆警告。台北地檢署今依組織犯罪、恐嚇、強制、槍砲等罪嫌起訴曾姓兄弟及幫眾共9人。

檢警調查，曾盈富等人2018年10月得知上櫃某電子公司與國外公司有2億元貨款糾紛，率領幫眾強行留置被害人逼簽署1億9885萬本票，甚至以電話恐嚇被害人家屬。

另外，曾盈富因不滿酒店公關服務不周到，便指示幫眾將被害人毆打、持凶器刺殺成傷，強逼被害人簽署和解書。此外，因曾嫌友人與新北地區某醫美診所有爭執，便召集小弟數人佔據診所大廳，並在紙上留下「天道盟太陽會」稱號、姓名，要被害人上網查詢他們黑道身分，逼迫醫美診所就範。

北檢去年1月指揮刑事局偵查第四大隊與北市警中山分局，拘提曾姓兄弟等人拘提到案，查獲改造手槍1把、子彈53顆、西爪刀、鋁棒、木棒等證物。

(中時 )