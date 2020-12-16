華航全新引進777F雙引擎全貨機，而華航飛機新塗裝也因此曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖，引發各界議論、負評甚多，就連民進黨立委也不滿意，紛紛在與行政院的溝通群組中發難。

民進黨立委王定宇昨（15）日質詢行政院長蘇貞昌，認為華航的外觀塗裝應該要更凸顯「台灣」，但新塗裝只有一個LOGO中間有台灣的形狀，台灣地圖包在「C」裡，外國人不一定看得懂地圖，不足以辨別是台灣的飛機。

民進黨立委林宜瑾也在臉書表示，近期華航已悄悄將China airlines的字樣縮小移到機尾，但機身卻是一片白，沒有補上TAIWAN字樣，讓民眾有點失望，「其他家航空都可以在機身上面畫hello kitty了，沒道理不能畫上TAIWAN吧？」希望交通部能早日給出一個滿意的答案，增強TAIWAN辨識度。

民進黨立委林宜瑾表達對華航新塗裝的不滿。（圖／摘自林宜瑾臉書）

此外，據《風傳媒》報導，民進黨立委為此紛紛在與行政院溝通的群組發難，對於新的塗裝直言「看不懂」「莫名其妙」，原本是要降低外界所詬病的降低China，並凸顯台灣意象，但新塗裝並沒有達到此效果。

另有綠委建議，如果僅改塗裝，何不把華航的梅花換成台灣地圖，有人則舉例荷蘭皇家航空只用ICAO代碼，以KLM做為機身塗裝，華航或許可以參考，把CHINA AIRLINES改用CAL。

群組中也有綠委出面緩頰，指出華航在塗裝已有修正，也把CHINA AIRLINES的字樣縮小往後移。

(中時新聞網)