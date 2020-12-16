繼9月份桃園出發的濟州上空微旅行並受市場歡迎後，為了南部的朋友，韓國觀光公社這次與台灣虎航、易飛網一同推出的「2021飛向韓國 台虎新年號出發」限量微旅行，將從高雄小港機場出發，旅客購買由台虎假期銷售總代理易飛網包裝的本次行程，不但包含由韓國觀光公社與濟州駐台觀光推廣辦事處所準備的KINGDOM FRIENDS週邊好禮、濟州空運來台的各式點心禮物、在登機前上機後體驗各式韓風活動、旅遊講座、趣味問答、手作體驗、韓服或海女服拍照體驗之外，還可以在機場及機上購買免稅品，最重要的是也能獲得未來在台韓雙邊旅遊開放後，一年內皆可兌換的台灣-韓國不限航點來回機票。

韓國觀光公社與台灣虎航、易飛網將在12/18（五）高雄展覽館南館舉辦的高雄市旅行公會國際旅展舉辦旅展開賣儀式，易飛網官網也將在同日中午12點開賣。

於12/18日至21日展開的高雄市旅行公會國際旅展，韓國觀光公社也精心將韓國館打造成小型機場與全台唯一KINGDOM FRIENDS彩繪機，除了宣傳韓國Wellness療癒觀光，也與韓亞航空、德威航空、濟州航空、台灣虎航一起舉辦「偽搭機前往韓國旅遊」相關活動，完成指定任務還可兌換精美禮物。在現場的韓國館舞台活動時間，也同時準備了旅遊問答送好禮、互動遊戲，這整套的企劃，標榜讓旅客從旅展的偽出國、到濟州上空微出國、進而超前部署下一趟韓國旅行。

韓國觀光公社於上月底舉辦了「大邱、務安玩很大」活動，除了在台中、台北舉辦快閃趴之外，也舉辦了線上活動。此次的線上活動完成了12,562份的問卷調查，而其中有9,991位民眾將韓國列為疫情結束後想去旅遊的國家前三名，當中更有7,467位民眾表示開放後第一個想去旅遊的國家就是韓國，為了感謝台灣朋友一直以來的支持，韓國觀光公社也將以吉祥物KINGDOM FRIENDS的名義於12/17-21送上五千杯暖心的咖啡，民眾只要使用手機掃描活動QR CODE（可於全台7-ELEVEN門市、台北支社臉書粉絲頁及KOREA PLAZA尋找），每人每天皆有三次獲得中杯拿鐵或美式的抽獎機會。

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