歐陽龍與傅娟育有三千金，如今連最小的歐陽娣娣都進了演藝圈，三姊妹堪稱兩岸三地最知名的星二代，其中，二女兒歐陽娜娜無論人氣或知名度，都是姊妹中最高的，近年更將演藝重心都放在大陸，最近更出演最新真人秀《下班啦！合夥人2》，但在節目中對男星陳偉霆順手做出一動作，惹網友暴怒，說她素養差。

歐陽娜娜出演的真人秀，包含《潮流合夥人2》以及其衍生節目《下班啦！合夥人2》，由陳偉霆擔任主理人，歐陽娜娜、范丞丞、劉雨昕、周揚青擔任合夥人，這回惹議的《下班啦！合夥人2》，主要是拍攝合夥人工作外的日常時間，也記錄他們的日常點滴。

歐陽娜娜引發爭議的片段，發生在節目紀錄某次藝人們錄影前，要自行打理穿搭，而陳偉霆帶了很多首飾配件與鞋子來，自己穿好了就走出房間，此時攝影機拍到歐陽娜娜未經允許就進了陳偉霆的房間，擅自試穿他的鞋子跟飾品，最後更直接帶走。

走出去陳偉霆房間後，歐陽娜娜跟其他夥伴展示她的挑選，順道邀了周揚青等人一起進房拿取，最後是陳偉霆發現了娜娜挑的飾品，笑稱：「這麼眼熟」，娜娜才吐實是拿他的東西戴，陳偉霆也沒生氣，還誇很好看，但網友可氣炸了，大罵「我個人覺得試穿鞋子是很親密的行為」、「不問一下真的好嗎，我跟妳很熟嗎」、「隨便動我的東西我可能會直接送給她個白眼」，覺得陳偉霆脾氣實在太好，歐陽娜娜則很不可取。

(中時新聞網)