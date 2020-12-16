台北地院審理立委集體貪汙案，今提藍委廖國棟開庭，確認本案爭點及傳喚的證人。庭末，廖哀求法官盡快走完證人交互詰問程序，讓他交保，冬天到了，他全身疾病都在發作，最近有點支撐不住了。

廖國棟被控在太流案中，收受太流前董事長李恆隆790萬元賄賂，多次召開協調會，揚言要凍結、刪除經濟部預算，甚至要將官員移送廉政署調查，並打多通電話施壓，要求經濟部派員參加去年底東華大學主辦的公聽會。

廖國棟未認罪，遭羈押禁見迄今。北院今開庭，檢方聲請傳喚「白手套」郭克銘、李恆隆、陳錫聰、國民黨團政策協調部主任沈建億、統領百貨總經理翁華利及廖辦公室主任丁復華；廖的辯護律師說，希望盡快排定交互詰問程序，遂行證人證詞保全。

廖國棟則說，他集這麼多疾病於一身，冬天到了，全身疾病都在發作，讓他無法支撐，之前還在看守所休克、昏迷，他最大的要求，就是盡快走完程序，他必須去醫院復健、檢查，原住民事務也讓他心心念念。

法官主動詢問廖國棟兒子的婚禮日期，廖表示原本定今年9月舉辦，因為他被羈押，延至明年1月31日，不知兒子為何定這個日期，但仍希望能參加。法官庭末說，待本月底前蘇震清部分要傳喚的證人確定後，再視情況安排密集審理，諭知本案候核辦。

(中時 )