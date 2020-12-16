大陸國家創新與發展戰略研究會中國文明和中國道路研究中心主任謝茂松16日在陸媒《環球時報》撰文指出，新冠疫情第二波感染高峰，讓美國政府治理和醫療衛生能力受到更嚴峻挑戰。當前，美國社會內部種族之間裂痕加深，大選暴露出空前的社會撕裂，所有這些疊加在一起，加劇了美國在面對疫情時的政治失能。這種在疫情中的政治失能是一時的現象，還是美國體制開始失去它一直炫耀的自我調節能力？這個問題一方面要分短期、中期來看，另一方面又要對大趨勢做出判斷。

謝茂松稱，迄今疫情在美死亡人數已突破30萬，近來單日新增感染人數平均在10萬以上。半年多以來，面對持續不斷的疫情，對於是抗疫、保全生命優先，還是維持經濟優先，美國聯邦政府與州政府之間矛盾不斷，而這中間又摻雜著民主與共和兩黨之間的不合作。

文章表示，從短期來看，美國在疫情中的政治失能，的確暴露出美國體制失去自我調節能力的徵象，尤其體現在作為美國體制核心的聯邦制、兩黨制在面對疫情時的混亂與互相指責、互相推諉。進一步深思，美國政府對於疫情的不斷惡化無所作為，本質上是自由資本主義的邏輯所決定的。

謝茂松說，除了資本的經濟邏輯，還有文明底層結構的邏輯以及宗教的邏輯，都使得美國的政治、經濟精英在骨子裡其實是漠視甚至無視疫情的。就美國新教的宗教邏輯而言，有些人覺得疫情就是「上帝的審判」，上帝已經註定了，自然接受就是了。所以，各種合力造成了美國政府對於疫情防控在根本上的懈怠。

文章認為，就中期而言，霸權未來難以為繼，至少接下來的10年，美國會進入內部調整期，會對其國內經濟、社會政策以及國際外交政策做出調整。在調整之後的第二個10年，美國的經濟會有一輪發展，顯示出調整的效果。但在更長期，或許是接下來的第三個、第四個10年，美國的問題會再度集中暴露，這是其自由資本主義內部不可避免的危機。

文章強調，何為真正的大國？綜合短、中期而言，百年未遇的這場重大疫情，很可能會成為文明及大國興衰的加速器，疫情也許會成為美國失去自我調節能力的破口。雖然接下來的10年美國會做出自我調整，但這只是自我調整能力下降大趨勢下的短期反彈，而大的趨勢或許難以改變。不過，同時也要看到，一個維持了近百年的帝國霸權退出歷史舞台，也要經歷一段較長的時間。

(中時 )