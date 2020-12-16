高盛證券11月報告中預期明年全球經濟穩步復甦，弱勢美元與新興市場消費復甦將帶來通膨，而近期疫苗研發、開始試驗的消息，支撐油價不墜。元大S&P黃金ETF研究團隊預期因為今年油價低基期的關係，可能將刺激明年通膨，也讓黃金成為經濟復甦初期避險的選擇。

許多國家正面臨第二波疫情衝擊，經濟學家警告通貨再膨脹（reflation，或稱再通膨）即將來臨。所謂通貨再膨脹，即政府為阻止通貨緊縮並振興陷入不景氣的經濟，而通過增加貨幣供給或減少稅收來刺激需求與穩定物價，但這樣的政策可能會在經濟復甦初期帶來物價上漲。

2021年再通膨的跡象可觀察需求與供給面。首先在需求面，因應疫情，各國央行採降息及量化寬鬆貨幣政策，政府也推出財政救濟政策，在疫苗上市後可望帶來報復性需求復甦。但是在需求成長的同時，卻存在供給不足的隱憂。大宗商品是製造業的上游原物料，受到封鎖措施造成停產影響，無論是農產品、金屬或是原油市場都存在產能中斷的狀況，推動下半年商品市場上漲，也將造成終端物價的上揚。

此外，油價變化也是通膨的重要推手。核心個人消費支出物價指數（US Personal Consumption Expenditure Core Price Index，Core PCE Index）年增率是聯準會貨幣政策的重要依據，Core PCE雖然排除了價格波動較大的能源和食物，但是原油不僅是交通運輸與取暖用的能源，更是龐大的石化產業上游，因此油價變化的影響深遠，由圖一可知西德州輕原油(WTI)價格年變動率與核心個人消費支出物價指數年增率亦步亦趨。

2020年受到疫情影響，原油需求急凍，4月份西德州輕原油(WTI)現貨價格平均僅16.81美元/桶，創下2000年以來新低，基期過低恐將造成2021年油價年變動率異常飆高，屆時物價膨脹壓力不可小覷。影響黃金中長期趨勢最重要的因素為實質利率（=名目利率-通貨膨脹率），受到經濟情勢不確定性仍高且就業市場分化影響，聯準會官員表示2023年以前升息的可能性極低，因此物價上升恐將導致實質利率持續下行，高盛證券報告表示實質利率可望由目前的-1.2%，在未來5年內平均將來到-2.1％。實質利率走低有利於黃金中長期展望，黃金投資將是未來金融市場不可忽視的一環，投資人可視自身投資風險屬性，善用黃金ETF參與投資機會。

(時報資訊)