《國際社會》8國疫苗接種協調 德可望聖誕節啟動 10:512020/12/16 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國、法國、義大利和歐盟其他五個國家的衛生部長在周二發表聯合聲明，將協調新冠疫苗接種的活動。 該八個國家將推動一疫苗接種協調計畫，並快速分享有關疫苗接種進展的資訊，以及資訊透明度的承諾。 共同聯合聲明的國家還包括比利時、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士。 另外德國衛生部長史潘(Jens Spahn)周二指出，輝瑞/BioNTech疫苗在歐盟通過後的24~72小時期間，德國將開始啟動民眾接種疫苗事宜，可能在聖誕節時開始進行。 醫療暨健康照護展 早鳥報名享優惠 台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點 (時報資訊) #疫苗接種 #協調 #德國 #國家 #聖誕節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》萬四「最後一波」 谷月涵警告：台股進入投機期 08:112020/12/16 財經 明年經濟重回正軌 第一金投信：全球股市動能強 04:102020/12/16 專題周報 台首檔 生技醫療基金規模破百億 04:102020/12/16 投資理財 討國際歡心 陸下一張打氣候牌 04:102020/12/16 話題觀察 美死亡人數破30萬 紐約恐再封城 04:102020/12/16 兩岸要聞 經濟復甦 大陸高收債走強 04:102020/12/16 投資理財 《美股掃瞄》看好新激勵措施過關 美股大漲、那指再創新高 08:352020/12/16 財經 新興市場熱 債券買氣連十旺 04:102020/12/16 投資理財 福安宮遷40米 1600人齊力拉福氣 04:102020/12/16 生活新聞 致敬樂聖 白建宇連8天彈貝多芬 04:102020/12/16 藝文副刊 川普瘋狂退群 習埋頭幹大事 04:102020/12/16 話題觀察 財經熱門新聞 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 要聞 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 中芯爆內鬨！不爽蔣尚義回鍋 CEO梁孟松憤而請辭 - 要聞 中美競爭最終結局？哈佛學者：美領導聯盟上風但中國經濟最強 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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