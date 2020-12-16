德國、法國、義大利和歐盟其他五個國家的衛生部長在周二發表聯合聲明，將協調新冠疫苗接種的活動。

該八個國家將推動一疫苗接種協調計畫，並快速分享有關疫苗接種進展的資訊，以及資訊透明度的承諾。

共同聯合聲明的國家還包括比利時、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士。

另外德國衛生部長史潘(Jens Spahn)周二指出，輝瑞/BioNTech疫苗在歐盟通過後的24~72小時期間，德國將開始啟動民眾接種疫苗事宜，可能在聖誕節時開始進行。

(時報資訊)