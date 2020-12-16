台股今年下半年量價齊揚，指數創下歷年新高，元大金(2885)前10月稅後淨利已經突破去年全年204.46億元表現，11月子公司元大證券獲利大增，元大金前11月稅後淨利衝上228.5億元，年增14％，今年幾乎確定創下歷史新高。展望2021年，由於證券基期高，還要觀察明年台股的變化，但法人認為，今年第3季元大銀行淨利差落底，資產品質改善，有助於銀行明年獲利回升。

元大金前10月稅後淨利207.85億元，再次跨過200億元獲利門檻，也超越去年全年表現，11月台股量價齊揚，11月單月稅後淨利衝上20億元，前11月稅後淨利達到228.51億元，每股盈餘1.88元。

其中，元大證10月及11月淨收益較去年同期成長51％，證券強勁表現，反映10月及11月台股成交量年增51％，帶動經紀手續費收入年增40％；以價差交易為主的自營與衍商獲利年增349％，另外，海外公司獲利也相當穩定，使得元大證券成為今年最強的獲利引擎。

元大銀10月及11月稅後淨利為5.82億元及0.64億元，獲利年減58％，主要降息影響整體淨收益年減8％及海外聯貸案造成信用成本增加9億元。法人預期元大銀淨利差已落底，放款仍維持審慎策略，預期明年資產品質改善將帶動信用成本下降，明年獲利可望改善。

(時報資訊)