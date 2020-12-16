又到歲末年終之際，2020年全球經歷一場新冠肺炎疫情，不僅影響到經濟、政治，甚至人們的生活方式，導致今年全球經濟衰退估計約4%。凱基銀行發布最新投資建議，認為明年上半年全球經濟成長率值得期待，預估明年度上半年股市漲幅可望高過下半年，建議投資人可特別留意循環性價值型類股，以及新興市場股票與債券。此外，第二季需觀察廠商庫存增減狀況，及下半年是否出現殺手級創新產品，第四季則應謹慎因應FED部分資金可能退場所造成的衝擊。

在拜登的帶領及經濟回歸平穩下，股票市場中循環性價值型股如原物料、能源及金融等產業將成為2021年景氣復甦的領頭羊，股市除了從本益比考量外，也應考慮到股價淨值比是否低估，而帶動循環性價值股的股價修復行情，當然上述類股相對2020年的科技、生技、電信、新能源等成長型主流股也有落後補漲意味。

2021年拜登政府是否重回「泛太平洋夥伴協定」(TPP)將受到極大的矚目，特別是會容許中國加入嗎？另外，拜登若想解除部分對中國的進口關稅，或是技術出口限制前，能先解除多少川普加諸歐盟、日、韓等盟國的懲罰關稅？更會是各方觀察拜登是否能在對抗中國、拉幫結盟中獲得「人心」的關鍵。

至於債市，縱使美國FED保持官方利率低檔，但因景氣穩健復甦、通膨預期略微上升，10年期美債殖利率可能升破1.2%，投資等級債的資本利得不會太高，股票能帶來的收益仍高於債券。而新興市場股票及債券則將受益於美元走軟，吸引國際資金從成熟市場轉入新興市場而受益。

凱基銀行也認為，美國200多年來累積的民主制度內在制約能力，拜登預料將在明年1月20日順利就職。拜登百日新政由政見到施政依序為：

一、優先抗疫。美國為全球疫情最嚴重國家，確診破1,000萬例，病故人數超過26萬人。拜登走馬上任後，全國性防疫策略必須立即到位，讓整個國家疫苗施打尚不普及前，在控制病毒擴散上取得上風。但如何避免過度限制經濟活動影響第一季經濟成長，勢必平衡考量。

二、振興經濟。有效重啟經濟是另一項拜登的施政重點，雖然拜登過去擁有遊說兩黨人士的豐富經驗，但目前府會對新的大規模疫情紓困方案，似乎卡關在參議院院長麥康諾一個人身上！如何盡速推出協助入不敷出的家庭和備受衝擊的小型企業方案，考驗拜登的能力。

另外，2020年7月拜登提出「重建美好未來」（Build Back Better）政見，這項7,000億美元支出藍圖放眼可創造數百萬個工作機會，但計畫中將透過向美國最富裕人口和主要企業增稅來取得相關財源。按現行市場主流思潮，認為增稅案將被國會否決，但若拜登有心，是否能「有志者事竟成」？否則川普過去四年又怎麼能「為所欲為」？

三、重回國際。拜登多年來鼓吹採取全面性行動來打擊氣候變遷，尤其是美國近年來颶風、野火肆虐愈加頻繁。第一次總統選舉辯論時曾表示，上台第一要務是重返川普於2017年退出的巴黎氣候協定。從此政策而言，環保、綠能及科技業都將獲得市場青睞，但如何協助化石能源業者順利退市？也可能成為日後不得不面對的問題。另外，重返世界衛生組織(WHO)、伊朗核協議，雖有助美國重返國際，取得民主國家共主地位，但若不能進行有效改革或控制，則會缺乏實際效果。

四、修復貿易。拜登主張多邊貿易主義，和川普的單邊貿易主張不同，美國將從與各國簽訂個別的自由貿易協定(FTA)轉為區域貿易協定，全球貿易戰可望趨緩。2020年11月東協10國加上中、日、韓、澳、紐簽訂了「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，眾所皆知中國扮演關鍵且積極角色。達成RCEP的同時，中澳關係交惡，中國對澳洲興起紅酒、農產品的懲罰性關稅或抵制進口，未來兩國能在RCEP大傘下鬥而不破？還是種下未來鬥而再破的遠因？正是各界評估區域貿易協定是否能有效化解美、中角力的試金石。

(時報資訊)