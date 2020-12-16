國際鎳價原料持續走強，LME期鎳價格漲到逾一年新高，隨著主要原料價格攀高，預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）明年1月盤價可望調漲，延續漲勢。不鏽鋼廠第四季隨著價格上揚，營運也可望獲利，今早建錩（5014）攻漲停，運錩（2069）也勁揚逾6%。

不鏽鋼廠建錩第三季獲利明顯成長，單季轉盈，並帶動前三季轉盈，前三季每股淨利0.59元，帶動股價強攻漲停。

建錩（5014）前三季營收99.2億元，受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，第三季本業賺逾1.3億元，並帶動前三季本業轉盈，前三季營業淨利7637萬元，加上業外利益，前三季歸屬於母公司累計淨利9748萬元，每股淨利0.59元。

受惠大陸廠需求回升以及不鏽鋼價上揚，運錩（2069）第三季轉盈，展望第四季在大陸廠及台灣廠出貨預計持續成長下，法人估第四季獲利優於第三季，全年可望轉為獲利。

運錩前三季營收51.61億元，毛利率5.72%，營業淨利2398萬元，前三季淨損歸屬於母公司業主5450萬元，每股淨損0.35元。其中，第三季營收18.92億元，毛利率9.34%，營業淨利8254萬元，淨利歸屬於母公司業主6323萬元，每股淨利0.41元。

美國開始接種COVID-19疫苗，市場認為對全球經濟成長提供助益，拉抬金屬需求，激勵基本金屬期貨上漲；LME期鎳近期來到14個月新高。

隨著鎳價續漲，預期不鏽鋼價有機會調漲，也對於新鋼（2032）、允強（2034）、彰源（2030）等下游業者第四季至明年第一季營運有利。

(時報資訊)