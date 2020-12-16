針對行政院長蘇貞昌是否即將被拔官，總統府昨天再次對外發布聲明否認。對此，與蔡英文總統私交頗深的立法院副院長蔡其昌，今被問到農曆年前是否可能換閣揆？他說，絕對不可能。至於蘇貞昌是否將一路做到2024？蔡其昌則說，「天在喬的事情誰會知道？」

蔡其昌今天接受廣播專訪時，被問到總統府多次澄清目前並無更換閣揆的規劃，這似乎讓人嗅到一股危機感，因為如果真的沒有要換，不要理外界傳聞不就好了？

蔡其昌回應，以前蔡英文與蘇貞昌確實不太對盤，但這已經是以前的事，不是新聞了，現在他們已經是能直接電話連繫的人。他說，或許總統府已針對這件事發言了6次，但很可能背後已經被記者問了600次，所以他認為總統府並沒有這樣的想法。

主持人追問，也有傳聞說蘇貞昌將一路做到2024年？蔡其昌說，「天在喬的事情誰會知道？」「很多院長可能會因為一個意外下台，也是有的，我的意思就是說，這種事情不是說什麼時候要定下來就能定下來。」

這是否意味明年農曆年前後會改組？蔡其昌斬釘截鐵地說，「不可能，絕對不可能」。

但主持人追問，就像夫妻一直被人家說要離婚，就算真的沒有，搞不好講久了真的就離婚了。蔡其昌解釋，通常改組主要有兩種狀況，一是臨時性的事情爆發，例如選舉失敗，這算是「意外組」；另一種則是世代交接組，也就是蔡總統在2022、2024年面臨黨內下一個接班梯隊，必須對年輕世代有所調整與佈局。他說，只有這兩個架構出現，才需要改組。

(中時 )