黃女見行李失而復得，破涕為笑，感謝警方熱心幫忙，順利找回她的行李箱。（警方提供／陳世宗台中傳真）

19歲的黃姓女大生，日前晚上自桃園中壢返回台中準備隔天上課，搭乘客運到朝馬站後，隨手攔一輛計程車搭乘至學校側門下車；下車正準備繞到後車廂拿取行李時，司機一時未察覺，在黃女下車後就逕自駛離。黃女發現連忙拔腿狂追，但仍追不到，只好報警求助，熱心員警積極調電眼助其找回。

警方指出，第四分局春社派出所警員陳宏霖、蔡明哲、鄭欣妮，於日前晚間擔服巡邏勤務，接獲中部某大學黃姓女同學報案需警協助；員警到場見黃女焦急地來回踱步，著急地表示，她的行李被計程車載走了，怎麼辦？因黃女未記下車號，只知道是休旅車型。

員警依所述特徵及時間點後積極調閱，不到10分鐘就調到車號，再以警政系統查詢到車行電話，聯繫上計程車賴姓司機；當時賴姓司機正在西區載客，趕忙將行李箱載至該所歸還黃女。黃女見行李失而復得，破涕為笑，感謝警方熱心幫忙，順利找回她的行李箱。

春社所長曾一峯表示，員警面對為民服務案件，積極努力協助，儘可能地幫助到民眾，希望提供民眾安心的生活環境；秉持著民眾的困難就是我們的困難，若有緊急需協助，請撥打110報案或直接向當地派出所求助，希望減少意外、憾事發生。

(中時 )