振興券的使用期限只到今年的12月31日，距離過期不到半個月，因此不少民眾趕著用完。一名網友發文分享，去餐廳吃飯花了598元，想拿500元振興券與一張1000元結帳，卻慘遭店家拒絕，讓他氣得直呼，好心情都被破壞了，而貼文也引發網友熱議。

用餐598元，結帳時掏出「500振興券+千鈔」，卻被店家被拒，也讓客人超不解留下負評。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一名網友在《爆廢公社二館》上發文抱怨，去餐廳吃飯共要598元，他原本想要拿僅剩的500元振興券，加上一張1000元來結帳，卻被店員拒絕，讓他忍不住痛批，邏輯不好的人，可不可以不要站收銀？不懂又愛辯，整個吃飯的好心情都被破壞掉了。

貼文一出，立刻引發網友熱議，「嫌找零麻煩就不要開店」、「跟百貨公司用禮劵一樣意思，不足補差額很難懂」、「500元振興券付整數，1000元現金付尾數沒毛病」、「滑了一下真看不懂為何不行」、「怎麼會有人說這樣是洗現金？看來要先洗腦袋」、「應找你902元（1000-98=902）」、「阿就要花掉振興券又沒零錢」。

但也有網友力挺店家留言表示，「我感覺就是趁機換現金啊」、「店員可能覺得客人是故意拿大鈔要找零的」、「問題應該是，他補的價差98元，拿了1000元付，會讓人覺得明明可以直接1000付598，如果他是拿500振興券加100現金，就不會有這麼多問題了」。

(中時新聞網)