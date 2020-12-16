50歲香港美魔女洪欣近年接連被傳與小10歲嫩尪張丹峰婚變，小倆口自2年前被傳張丹峰和美女經紀人過於親密，還被翻出兩人連酒店都住同一個房間，儘管夫妻都跳出來否認，但婚變傳聞仍不逕而走，而昨更傳出洪欣和張丹峰離婚，對此，兩人也都在微博回應了。

張丹峰前年被爆與美女經紀人過於親密，還被翻出他們穿情侶衣、手鍊，甚至兩人連酒店都住同房間，洪欣第一時間就跳出來為老公澄清，強調他們只是同品牌、並不是同款，至於睡同房傳聞，洪欣直呼謠言太荒謬，張丹峰也笑說：「以我老婆的性格，早就把我打死了」。

不過張丹峰在去年再被爆，與經紀人在房間獨處，氣得張丹峰連發聲明駁斥傳聞，強調和經紀人是正當工作關係，但此後洪欣就極少與張丹峰放閃，連洪欣今年10月過生日都沒有合體，兩人還在昨被傳早已離婚，是洪欣顧及張丹峰事業而沒有公開。

張丹峰、洪欣雙雙打臉離婚傳聞。（圖／取材自張丹峰微博）

對此，洪欣昨深夜則曬出與老公、女兒合照，寫下：「天倫之樂」，隨後張丹峰也轉發洪欣貼文，並貼上大笑、打呵欠的貼圖，夫妻隔空放閃，來打臉離婚傳聞。

(中時新聞網)