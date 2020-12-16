龍潭高平居民組成自救會數度拉白布條抗議，誓言保護好山好水。(本報資料照)

龍潭區高平里要設養雞場引爆當地居民怒火，擔憂長期仰賴地下水恐淪喝屎水，也控訴養雞場與民搶水，桃園市長鄭文燦16日在市政會議中指出，業者未取得自來水和地下水井的水權，依規定廢止設置許可，他也指示農業局研議畜牧場管理自治條例，將來新設畜牧場要遠離住宅跟學校。

黃姓業者3年前送營業計畫書，計畫要在龍潭區高平里一塊近3000坪農牧用地申請設置養雞場，預計飼養1萬隻生蛋雞，2018年10月取得市府核發畜牧設施容許使用同意書，孰料引爆當地逾200居民怒火，組成自救會數度拉白布條抗議，誓言保護好山好水。

居民強調當地自來水普及率低，多數住戶長年喝地下水，抨擊市政府沒能力讓自來水普及，就不該同意設置養雞場，擔憂雞糞會外流汙染地下水品質和民生用水，且養雞場距離住家僅60公尺、距離龍源國小僅300公尺，也擔心惡臭影響學業。

「請農業局依規定廢止籌設許可！」鄭文燦16日表示，經農業局、地政局、水務局和建管處專案會議共同會商，發現業者的經營計畫書用水計畫原設定使用自來水，但並沒有獲得高平簡易自來水管委會的同意，也沒有取得水務局地下水井水權登記，等於自來水和地下水2水權都沒取得。

鄭文燦說，業者已違反《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第33條第2項未依計畫內容使用，原核定機關可以廢止核可，指示農業局依規定廢止核可，但因業者有10天申訴期，希望在12月25日前完成。

鄭文燦強調，業者未取得用水證明只能廢止，他也指示農業局參考各縣市草擬畜牧場管理自治條例，一定要周延研議、細緻處理，將來新設畜牧場，要跟住宅區和學校保持一定距離。

(中時 )