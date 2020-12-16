2020新北歡樂耶誕城由TVBS承辦，為期兩日的年度重頭戲「巨星耶誕演唱會」13日圓滿落幕，超過16組藝人輪番上陣，熱力開唱嗨翻新北夜空。而主持人趙岱新與周興哲分手後，首次在大型活動舞台大方擁抱，周興哲接著演時，收視衝到兩日最高點，全國4歲以上收視率達0.94，兩天演唱會電視觀眾約133萬人次。

今年舞台以「展開的翅膀」為設計理念，除有AR擴增實境技術搭配歌手演出橋段，舞台兩側的翅膀燈箱跟著表演內容，呈現多樣色彩與漸層變化。兩天演唱會共吸引超過45萬人湧入新北歡樂耶誕城。演唱會首日，YouTube同時在線觀看人數近35,000人，是去年的兩倍；13日是演唱會次日，同時在線觀看人數更高達43,529人。

2020新北歡樂耶誕城自11月13日開城至今，已吸引許多民眾朝聖，根據市府統計，截至13日止，已湧入超過422萬人次，至明年1月3日閉城前，可望打破10年以來的人潮紀錄。

(中時 )