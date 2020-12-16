男星侯昌明是客家人，保有節儉的美德，他最近帶一對兒女上節目錄影，得知兒子背著他買1萬多塊的球鞋，氣到飆罵：「你有什麼資格？」梁佑南發現氣氛不對，直呼：「他現在生氣的表情完全沒有作假，是真的生氣」。

侯昌明和兒女一同錄《同學來了》星二代單元，女兒侯塞蕾爆料念國二的弟弟Ken Ken某次逛街看到非常喜歡的鞋子，即便售價1萬多塊，還是買下去，全家都知道這件事，只有爸爸侯昌明被瞞在鼓裏。侯昌明聽到一雙鞋子要一萬多塊，神情當場沉下去，問兒子：「你現在有什麼資格買一雙一萬多的布鞋？」Ken Ken解釋其他同學都穿一、兩萬的鞋子，侯昌明仍難抹憤怒，「那是他家的事情！」

同為來賓的崔佩儀之子貝克宇此時出面幫Ken Ken說話，告訴現在的國中生真的很愛買鞋，自己腳上穿的也要1萬8，侯昌明不滿地問：「你媽知道嗎？」崔佩儀表示知情，認為錢是兒子自己上節目賺的，可以接受他買喜歡的東西，侯昌明還是難消火氣，「佩儀姐，你們家很有錢，你不缺他的錢啦！我們家需要繳房貸，我需要他賺錢來繳房貸啦！」

主持人納豆火上加油問侯昌明知不知道兒子現在腳上的鞋多少錢，他不以為意地回：「3000多啊！我幫他們買都是3到5千！」但貝克宇上前一看，估價「定價8000，炒價大概1萬3」侯昌明聽完差點氣昏過去，不明白為什麼孩子年紀輕就如此奢侈。

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(中時新聞網)