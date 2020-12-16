【現場直播】 大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.12.16

文化部日前以違反《兩岸人民關係條例》為由，封殺大陸出版、以抗疫為題材的兒童繪本《等爸爸回家》，各圖書館以及網路平台均需下架。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是一本讓小朋友理解人世間關懷與互助的書，卻被台灣別有用心的人士拿來大做文章，很不應該。

大陸國台辦今天上午舉行例行新聞發佈會，朱鳳蓮有備而來，當大陸中央廣播電視總台國廣記者提問時，她當場拿出這本童書，「你說的是這本繪本吧？我看到報導之後特意去買了一本，今天帶來給大家看一看，看看這個小小的繪本究竟是哪個地方引起了台灣方面這麼大陣仗的關注。」

朱鳳蓮表示，「我讀了一下，這個繪本其實只有20頁，它是透過一個孩子、一個家庭的視角，來展現武漢疫情期間的生活場景，講述一個孩子對身為醫生的爸爸的牽掛和思念。它講述的是與擔當、承諾、支撐、守望有關的故事。」

「這本繪本的起源，是因為在疫情期間，有54萬名湖北省和武漢市的醫護人員和病毒短兵相接，346支國家醫療隊，4萬多名醫護人員奔赴前線，以對人民的赤誠和對生命的敬佑詮釋醫者仁心和大愛無疆。」朱鳳蓮引述繪本裡面的媽媽講了一段話，「這是一場和病毒的戰鬥，每個人做好自己的事，就都是光榮的戰士。」

朱鳳蓮質疑，「我就不明白，這樣能在小朋友心中播下愛和勇氣的種子的讀物，讓小朋友去理解人世間關懷互助的讀物，被島內別有用心的人拿來做文章是不是很不應該？」

朱鳳蓮表示，「我們越來越看到，民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非；只看顏色，不看事實。只要是跟大陸有關的事務，都政治化、汙名化，拼命煽動仇中、反中情緒。」

「他們在怕什麼呢？他們怕的是兩岸同胞走近、走親，怕的是台灣民眾瞭解到大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿。」朱鳳蓮直言，「這種違反良心的操作是一定會失敗的。」

(中時 )