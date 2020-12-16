蔣尚義回中芯國際擔任副董，現任聯合CEO梁孟松認為不被尊重和信任，提出辭呈，外界以「師徒大戰、中芯內鬥」形容。中芯國際今天公告，正和梁孟松覈實「真實辭任的意願」。

中國媒體「問芯Voice」報導，中芯國際15日董事會後公告，前武漢弘芯執行長、前台積電營運長蔣尚義加入董事會擔任副董事長，入職日為15日。不過，梁孟松在董事會上對蔣尚義的入職無理由投下棄權票。

梁孟松曾是台積電研發處長，外界以「師徒大戰」形容如今梁孟松和蔣尚義的衝突。報導並稱，除了這次與蔣尚義的「師徒大戰」搬上檯面，業界都知道梁孟松與另一個執行長趙海軍沒有太多往來。

據報導，梁孟松15日在致董事會信函上指出，自己從2017年11月被任命為聯合首席執行官（執行長、CEO），3年的的時間裡「盡心竭力完成了從 28nm 到 7nm，共5個世代的技術開發。這是一般公司需要花10年以上的時間才能達成的任務。而這些成果是由我帶領的2000多位工程師，日以繼夜、賣命拚搏得來的。」

他稱，自己來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。「7nm 技術的開發也已經完成，明年4月就可以馬上進入風險量產。5nm和3nm的最關鍵、也是最艱鉅的8大項技術也已經有序展開，只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。 」

梁孟松說，9日他接獲董事長電話告知，蔣尚義即將出任公司副董事長一職。自己十分錯愕與不解，因為事前對此事毫無所悉。「我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拼奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻。」

他表示，在公司董事會和股東會通過蔣尚義提名任職之後，將正式提出辭呈。

新浪科技報導，中芯國際今天公告，公司已知悉梁孟松有條件辭任的意願，目前正積極與梁孟松覈實其真實辭任之意願。任何中芯國際最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。

正值美國將中芯國際列入涉軍企業制裁，中芯卻爆發內鬨。但也有業內人士告訴中央社記者，中芯國際的董事會結構比較複雜，與其關注個人恩怨，真正的癥結點或許在背後的股東組成與權力結構。（編輯：沈朋達）1091216

(中央社)