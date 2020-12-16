美國投資名人巴菲特今天表示，美國正在打一場「經濟戰」，國會必須迅速加緊幫助掙扎求生的小型企業，這些企業已在新型冠狀病毒疾病疫情中「連帶受創」。

90歲的巴菲特（Warren Buffett）有億萬身家，也是控股企業波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）董事長。

他接受美國財經媒體CNBC訪問時說，希望國會儘快推出新的振興方案，並「大規模」擴大「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program）。美國政府今年稍早實施這項計畫，提供貸款給小型企業雇主，好讓他們發得出薪資給員工。

巴菲特表示：「這是一場經濟戰，我們需要另一劑強心針來完成工作。國會正在辯論這項議題，我很希望他們大規模擴大薪資保護計畫，讓那些可能已經快要撥雲見日的人真的能否極泰來。」

他還說，小型企業「在我國不得不打的這場仗中，已連帶受創」。他把這場「經濟戰」比擬為第二次世界大戰期間一些美國企業為了支援國家而緊縮開支的歷史。

部分疫情紓困計畫將於年底失效。一群跨黨派國會議員昨天宣布提出一項7480億美元的紓困方案，其中包含3000億美元撥付給小型企業。

巴菲特說，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）在挺住經濟上做得很好，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對不同業者造成的影響仍然很不平均。

他舉例，在食品業內，製造商和大型超市的營運在疫情期間都還不錯，但維持社交距離和其他防疫限制措施卻讓餐廳損失慘重。

他說，國會應在耶誕假期之前採取行動，「如果要等一個月後才有所作為，為什麼要讓拖延、爭論或政治分歧毀掉一些可以成功的人呢？讓我們帶這些人度過難關吧」。

(中央社)