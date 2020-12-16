眼看美國境內的新冠肺炎疫情尚未得到控制，美國媒體《USA TODAY Sports》記者奈登騰蓋爾（Bob Nightengale）今（16）日撰文指出，大聯盟明年新球季可能延後到5月開打，有球團老闆希望各隊打130場，而非以往的162場，已經結束的的今年球季甚至縮水為每隊只剩60場例行賽。

報導中提到球團老闆所持的理由是明年大聯盟春訓開始前，所有球隊成員包括球員、教練、行政人員都能先施打疫苗。因為球員們密切接觸，確診並造成群聚感染的風險很高，這是必要的措施。

一位不願透露姓名的國家聯盟球團老闆表示，如果堅持這個原則，讓球隊處於安全的狀態才能展開運作，春訓恐怕要延到4月才能開始，球季則於5月間開幕，各隊例行賽如果只打130場也只是剛好而已。

縮短賽程意味又要比照今年的情形減薪，球員工會立刻發表聲明指出，今年球季勞資雙方最後也能達成並守協議，讓球季順利走完；明年也一樣，球員都會準備好按時展開春訓，並進行完整的162場比賽。

目前勞資雙方都沒有針對明年球季延後並縮水的議題展開接觸，資方也還沒有動作。惟據了解，球員工會也不是完全不能協商，前提是不能接受減薪，再次影響球員的實質收入，否則不會接受資方談判的要求。

(中時 )