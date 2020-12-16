桃園市一名53歲申姓婦人，近日因感情因素導致心情沮喪，16日凌晨外出散心，沒想到卻忘了帶鑰匙及錢包，大半夜的被反鎖在門外，又想起逝去的親人，孤苦無依的坐在樓梯間啜泣，鄰居聽聞哭聲，趕緊報警，員警到場了解後，除了請來鎖匠協助開門外，還當起了心靈導師安慰婦人，這才讓婦人破涕為笑。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住龍南路的申姓婦人，因親人相繼離世，自己一個人獨自生活，最近因為感情因素，心情不佳，16日凌晨獨自到住家樓下散步，沒想到返家時卻發現沒帶家裡鑰匙，糟糕的是連錢包跟手機也都放在家中，一個人被反鎖在門外，因身著單薄，加上低溫的侵襲，讓申婦縮在樓梯間不斷地顫抖。

寒風刺骨，孤苦無依的申婦又想起了逝去的親人，難過的哭了起來，鄰居半夜聽聞哭聲，嚇得趕緊報警，接獲報案的員警抵達現場，了解原委後，立即協助婦人尋找鎖匠，無奈時間太晚，多半鎖店均無營業，但在員警鍥而不捨的努力之下，30分鐘後終於為婦人找到願意前來協助的鎖匠。

在等待鎖匠到來的過程，員警見婦人面容憔悴，氣色相當不好，細問之下才知道婦人的遭遇，語意間並流露出厭世的念頭，員警察覺後，隨即予以關切及鼓勵，最後在員警積極熱心的開導之下，終於讓婦人重拾笑容、燃起希望。

(中時 )