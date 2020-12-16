台北市社會住宅高租金爭議不斷，台北市長柯文哲16日首度鬆口，租金可以重新計算，下次在3年後換約時，會再公佈調整後新的租金，但他重申法不溯既往，目前即將租出去的社宅，租金則不會更動。

明倫社宅3房型44坪租金高惹議，北市都發局長黃景茂日前坦言，租金公式經2次市長室會議，決定把今年招租的4處社宅租金改為自償率100％計算，遭議員炮轟社宅不是要把錢從民眾身上賺回來。

針對租金是否調降，柯文哲認為，以明倫為例最貴的3人房，中籤率才40％，不管怎樣還是比市價85折更低，所以要租的人還是很多，更何況一房型、二房型中籤率也才10％而已，表示明倫社宅在市場上還是非常搶手。

柯文哲直言，租金可以重新計算也可以討論，但原則上，法不溯既往很重要精神，下次要再換約時，會公布新的租金，但說已經租出去了，若要修改租金在法律上是不對的。

柯文哲認為，台灣要慢慢成為一個法治國家，也不是想怎麼幹就怎麼幹，行政命令不可能無限上綱，很多東西我們當然先問法務局意見。

至於住宅基金預算遭擱置，柯表示，議員監督預算天經地義，既然他們有問題，北市府就拿回來檢討回復，反正預算還沒有定案。

柯文哲強調，北市府來講反正錢就這麼多，就看怎麼用，當然也要考慮到永續經營，而台北市政府每年總預算大概就1700億，錢就這麼多，看怎麼分配的問題。

(中時 )