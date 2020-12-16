受到美股三大指數連袂上漲，以及日本國內經濟數據好轉激勵，日經指數開高148點後，隨即到達午前最高26874.98點位置。不過受到獲利回吐賣壓，近早盤收盤時漲勢縮小。日經225指數早盤收26767.74點，上漲79.9點，漲幅0.3%。東證股價指數早盤暫收1787.26點，上漲5.21點，漲幅0.31%。

日本製造業景氣春燕近了，日本au Jibun銀行最新報告，經季節性調整後的12月製造業採購經理人指數（PMI）初值，已從11月份49的終值增至49.7。雖然還是在景氣榮枯點50以下，但已創19個月來新高值。

日本12月的製造業有好消息，但服務業還是未走出陰霾。經季節調整後的12月服務業PMI，從11月的終值47.8，降到跌至47.2外，也創下3個月新低。至於使用日本製造業與服務業數據共同計算的綜合PMI，12月初值為48，與11月終值一樣沒變。

股價強勢者，阿爾卑斯電氣(Alps Electric)漲6.21%，三井玉造船廠(Mitsui Engineering & Shipbuilding)漲近7%，馬自達汽車 (Mazda Motor)漲3.53%。

早盤弱勢族群為，半導體業者勝高(SUMCO)跌2.6%，橫河電機(Yokogawa Electric)跌2.53%，樂天(Rakuten)跌1.27%。

(時報資訊)