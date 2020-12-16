美國投資人看好美國國會可望於近日推出新一輪激勵措施，美股勁揚，那斯達克指數創下收盤歷史新高。台股經昨日殺破十日線，今早在台積電(2330)領軍上攻，電金傳產權值股全面出擊，盤中大漲逾200點，與台積電同步回到短期均線之上。

美國激勵措施可望緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，周二美股4大指數全面大漲，道瓊工業指數終場上漲337.76點、漲幅1.13%、收在30199.31點；S&P 500指數上漲47.13點、漲幅1.29%、收在3694.62點；NASDAQ指數上漲155.02點、漲幅1.25%、收在12595.06點，費城半導體指數上漲38.54點、漲幅1.41%、收在2774.8點。

蘋果傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息，尾盤大漲5.01%作收。帶動台股蘋概股以台積電為首強勢反攻。股王大立光(3008)及鴻海(2317)也同步上揚。

台積電ADR漲1.48%，回到歷史高檔，台積電(2330)跳空開高5元至509元，盤中再升至515元，明天除息前，股價再度走強。台積電於12月8日創下525元新高，隨後進行整理，今早開高走高，回到所有均線之上。

台積電看好上半年，也拉抬聯電(2303)多頭氣勢；聯電開高走高，盤中大漲2.1元至46.1元。

金融股今日也振作，中信金(2891)等大型金控上漲。航運的多頭指標長榮(2603)股價亦強勢。

此外，台塑(1301)、中鋼(2002)等原物料權值股早盤亦穩健。電金傳權值全數上揚，台股早盤勁揚200點，回到14200點以及十日線之上，化解短線下探危機。技術面重回多頭排列。

(時報資訊)