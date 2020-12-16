歐洲央行(ECB)周二解除禁止銀行派息的規定，表示如果銀行有足夠資本，將可用2019-2020年的累積獲利一部分用於支付給股東。

然該歐元區最高銀行主管機關仍提醒銀行，必須謹慎，為高達1.4兆歐元的未償還貸款保留一些資本。

隨著經濟改善，歐洲央行為一些健康的銀行保留部分小量的支付空間，並對狀況不佳的銀行提出示警。

歐洲央行預期，銀行派息和回購股份，應維持低於2019至2020年累計獲利的15%，或低於共同一級資本比率(CET 1)的20個基點，以較低者為準。

央行該項建議將至明年九月維持有效，並包括要求銀行對於獎金使用「極端節制」，以便將資本投入於家戶和企業。

由於疫苗的前景樂觀，歐洲央行此前修正歐元區明年經濟預測為成長3.9%。

央行承認此次派息規定修改之時，總體經濟不確定有減少。修正的建議旨在確保銀行吸收損失和貸款給企業的能力。

(時報資訊)