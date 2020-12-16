莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苖已接近取得美國主管機關的使用授權，根據美國食品藥品監督管理局（FDA）周二公布的文件，該主管機關確認莫德納的疫苗為「高度有效且安全」。

儘管在審核方面傳出好消息，但莫德納周二股價仍然收跌5%，盤中一度跌逾7%。但受惠於疫苖題材，今年以來莫德納股價已飆漲約655%。目前市場上有18位分析師給予「買進」評級，6位給出「持有」評級，以及兩位建議「賣出」。

這場大流行病已經在美國奪走逾30萬人的生命，美國政府將仰賴莫德納的疫苖，才能實現本月結束前為2000萬人接種的承諾。

FDA獨立的疫苖審查委員會將於周四召開會議討論莫德納的新冠肺炎疫苖使用申請，之後FDA將參考該委員會的建議，決定是否對該疫苖發布緊急使用授權。FDA通常會遵循該小組的建議，但並非一定得照做。

根據FDA為這次會議準備的文件，該主管機關認為莫德納的兩劑型疫苗非常有效，且對18歲以上的成人未產生任何特殊的安全性問題。

在美國開始施打輝瑞與德國BioNTech合作開發的新冠肺炎疫苖後，莫德納是FDA第二款考慮的疫苖。稍早前《紐約時報》報導，消息人士透露FDA可能在周五作出決定。以此速度推斷，莫德納疫苖最快可望在下周開始施打。

(時報資訊)