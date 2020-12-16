大陸最高人民檢察院網站16日公布，新疆維吾爾自治區人民政府前黨組成員、副主席任華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對任華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據此前騰訊網報導，根據中央紀檢網站11月30日公布消息，新疆維吾爾一前副主席任華被查落馬，而這位官員在此期間大搞封建迷信，接受高檔美容等各種奢靡消費，嚴重違法亂紀。

報導稱，任華1964年出生，是山東煙台人，1986年參加工作，1984年加入中共黨組織，有著長達34年工作經驗，也擁有長達36年黨齡。而且還擁有高學歷，這麼努力的一位官員終究還是因為做出違法亂紀的事情，在今年6月被相關部門查處。

報導表示，早些年間，她還在新疆大學中文系學習，那時候的她還沒想到自己會進入政界，後來一個偶然的機會步入政界，擔任委辦公廳資訊處一名小小幹事。再到後來通過自己努力升任到黨委辦公廳督查處主任科員在那個時候還在其他地方掛職擔任副鄉長這一重要職位。

後來她進修，提升自己，讓自己變得更加優秀，進修後回來擔任當地文化廳黨組書記、副廳長這樣的職位對於很多人來說已經是非常厲害了。直到後來擔任當地政府副主席，文化廳黨組書記、副廳長這樣的職位。

報導說，通過履歷不難看出，從上學到任職一直沒有離開過這個地區，這為她以後做出一些違反紀律的事情，提供了非常大的幫助。

根據相關規定調查，她在任職期間，作為國家公職人員，不相信科學，反而大搞封建迷信，嚴重違反了國家的相關規定。而且在她任職期間，可能受此影響，執行公務的宴請和購物，高檔美容等奢靡消費安排，私自進入私人會所，利用自己的職位之便，收取禮品禮金等大量錢財。曾不按時彙報自己個人情況，嚴重違反公職人員規定，違規參與自發成立的校友會。

報導稱，她還把公權當成自己的私人權力來使用，利用自己的職位之便。在他人經營和工程承包方面，為他人提供各種便利，從而獲取巨額收益。根據調查還被爆出她違規發放並獲取貸款，並從中獲取大額回報，借用管理和服務物件大額欠款，從中牟取暴利。

根據規定，給予她開除黨籍開除公籍「雙開」處分，其他犯罪問題在今天起訴，來路不明所有錢財上交給國家國庫。

(中時 )