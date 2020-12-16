新竹邱姓男子闖中橫便道疑似跳下溪谷失蹤，警方、消防及民間搜救團體搜救40天毫無所獲；昨深夜上山打獵的楊東波在谷關一處廢棄電廠發現陌生男子躺在涵洞內呼呼大睡，懷疑是失蹤協尋的邱男，向警方報案後果然尋獲邱男。

楊東波表示，當時他獨自一人前往谷關台電廢棄電廠後山打獵，行經第二個涵洞發現疑似有動物，定睛一看竟是一名男子躺在裡面睡覺。楊大聲呼喊，對方聽到聲音，只有抬頭起來看一眼，接著繼續呼呼大睡，面貌隱約是新聞報導失蹤者，立即下山向谷關派出所報案，並引領搜人員前往涵洞。

搜救人員連夜上山，確認男子就是邱男，但兩眼無神、面頰凹陷，身形較失蹤當日拍到的影像暴瘦至少20公斤。搜救人員先是攙扶邱男，但走沒幾步路隨即雙腳癱軟，接著警消輪流背負並使用擔架，將邱男送下山就醫。

家屬在邱男失蹤後心急如焚，懸賞50萬元尋人，邱男胞姊得知弟弟尋獲，連夜趕到東勢農民醫院探視，並表示，等弟弟身體狀況轉好出院後，會親自帶著弟弟向楊東波致謝，也會履行承諾致贈50萬懸賞獎金。

楊東波表示，原本不知家屬有提供尋人賞金，是搜救人員告知才知道，目前還沒有計畫用途，應該取之於社會，會之於社會吧！

(中時 )