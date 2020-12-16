身邊有些人感覺做任何事情都很順利，就算遇到困難也能立刻解決，讓人好羨慕！運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖天生幸運，人生的路上一帆風順，又有貴人幫助，一生福氣相隨！

▍1.屬狗人

屬狗人聰明伶俐，善於發現事物的發展規則，做事有計劃有毅力，事業可飛黃騰達一飛沖天，走鴻運無比順利。這些都源於他們愛交朋友，四海皆兄弟，辦事自然輕鬆，也能快速的實現自己的目標。

▍2.屬豬人

屬豬人是天生的福星，不光能旺自己還能帶旺身邊人的運勢。善良憨厚，待人真誠，心胸開闊，因此有很多人喜歡和他們交朋友，成為了他們的貴人。條條大路都能讓屬豬人走向成功，一生幸運相隨。

▍3.屬馬人

屬馬人人緣好，常有貴人相助，一生都不愁吃喝，而且錢財越來越多，能成為富貴之人。他們待人誠懇，非常講義氣，無論新朋友還是老朋友都對他們豎起大拇指心服口服，這也使得他們能領導他人，非常威風。

▍4.屬羊人

屬羊人無論在何處都能有熟人幫忙，因此他們事業運好，前途光明，名利都能得到。屬羊人喜歡參加同行們的聚會，人脈廣，能夠認識到不同階層的朋友。人際運不錯，有利於結交貴人，能讓事業財運更上一層樓。

▍5.屬猴人

屬猴人聰明點子多最得貴人喜歡，在家有貴人臨門，生活上有人為他們排憂解難，出門也有朋友相助，非常有福氣。他們無論是上班還是自己創業都能遇到給力的隊友或是帶路人，真是無比幸運。

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(中時新聞網)