31歲香港宅男女神陳瀅外型甜美，身材火辣性感，擁有一票粉絲，曾和賭王家4房長子何猷亨交往，但最後告吹。陳瀅最近上節目透露，曾被騙去一個奇怪通告，她本來按照規定打扮運動風，卻在後台被工作人員要求胸前衣服拉低，她不肯就範，後來還被找上門向經紀人抱怨。

陳瀅曾演出電視劇《女人俱樂部》、電影《寒戰》，2015年她認愛小3歲的賭王四房長子何猷亨，陳瀅因此被傳遭包養、拜金，何猷亨認愛後還替女友駁斥報導。但兩人交往數月後戀情就告吹，陳瀅沒跟何猶亨交惡，稱兩人永遠是好友。

陳瀅身材性感火辣。（圖／翻攝自missjni IG）

何猷亨後來參選澳門立法會議員，陳瀅還在網上替舊愛拉票，可見兩人好友情。最近《香港01》專訪陳瀅，她分享前幾年世界盃時期接過一場活動，事前說好要穿運動裝出場，沒想到陳瀅到現場後卻被工作人員指定：「妳領口可不可以拉低一點？」

陳瀅當下回應裡面沒穿內衣，所以不方便，很抗拒這種搏版面的方式，「為什麼女演員做任何活動一定要賣弄她的身材，或用性感吸引人？」最後婉拒了要求，她更強調如果事先就說好要賣弄性感，自己不會答應這通告，且讓她更傻眼的是事後該廠商還打給她經紀人，說：「你們家女兒很糟，我叫她脫衣服都不肯脫」，讓陳瀅相當火大。

(中時新聞網)