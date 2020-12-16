桃園市市長鄭文燦因前景看好，被外界視為綠營儲君，與副總統賴清德的關係也備受關注。經常針貶時事的精神科醫師沈政男指出，鄭日前稱總統蔡英文、台積電、衛福部長陳時中，是保護台灣的3個領導者，可見鄭長袖善舞的討人喜歡本事，而這也正是賴最弱的地方。他斷言，這「古意人」特質會讓賴在電話民調中吃大虧，最終徹頭徹尾輸給鄭，除非賴好好推敲「拍馬屁技巧」。

沈政男日前在臉書發文表示，接連兩份媒體民調都顯示，鄭文燦的全國受歡迎程度，已經追上，甚至超越了賴清德。鄭是如何辦到的，這個別人可以不管，但是賴必須好好琢磨，否則，很可能會在2024年總統大選黨內初選被鄭超越。

沈政男指出，台灣不只防疫世界第一，政黨初選制度也是古今台外獨創，這其實是一體兩面的；在這個制度下，民調領先就等於代表政黨出線，只要能夠獲得接民調電話的人青睞，不管用什麼方法，就能夠成為總統候選人。但以這樣的制度來說，鄭文燦、賴清德兩人，誰比較有利？其實可以從鄭日前在自己民調領先的絕佳時機點，大讚總統蔡英文、台積電、衛福部長陳時中，是保護台灣的3個領導者看出，鄭真的非常會做人，也很會經營自我形象；反觀賴，「就講不出這樣的噁心話，這是他吃虧的地方」。

針對鄭文燦的發言，沈政男直言：「鄭文燦找自己民調領先這樣的時機，就是相當流暢自然，雖然自己噁心，卻能給一些糊塗選民一個謙虛自抑的印象。」沈強調：「有沒有注意到，鄭文燦講了三張王牌？其實，重點就是要講蔡英文，但只講一人太過噁心，於是找兩人來陪襯。箇中的馬屁技巧，值得賴清德推敲。」並坦言，賴徹頭徹尾是一個政治上的古意人，如果最後鬥不過鄭文燦，也沒什麼好怨的。

(中時新聞網)