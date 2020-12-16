男子黃坤仁去年喝酒後，前往台北市著名的天龍三溫暖，泊車人員好意攙扶他，他竟持槍擊斃對方，犯後他辯稱酒醉無意識，歷審都認為他殺人時辨識及控制能力顯著減低，是自行招致，無法減刑，判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。
52歲的黃坤仁在去年6月16日中午帶著改造手槍、子彈前往北市文山區某處飲金門高粱酒達0.4公升後，當天晚上前往三溫暖，抵達後他因酒醉腳步踉蹌，三溫暖泊車人員黃姓男子協助攙扶，而有肢體接觸引起他的不悅。
黃坤仁竟取出改造手槍指向泊車人員，然因酒醉失去平衡跌倒在地，對方趁隙求助，黃坤仁起身追上射擊，擊中對方頭部致死亡。
一審將他判處無期徒刑，上訴後，他否認有殺人之犯意，辯稱當時已酒醉而無意識，高院認為，他未注意自身酒後易衝動行事，仍大量飲酒，自陷酒精中毒狀態，殺人行為是自行招致，不能減輕其刑，仍判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。
(中時 )
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