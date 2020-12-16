開設公司的新北市陳姓男子愛上員工劉姓男子，他不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻入安非他命等毒品迷昏對方，再持槍射擊其太陽穴致死，騙稱劉男持槍自殺，但遭檢警戳破謊言，台灣高等法院更三審改判無罪。

判決指出，劉與陳男同性情誼甚密，2014年起即同居一處，然劉另有交往多年梁姓女友，經女友勸說後，有意離開陳男，並預訂於2016年3月間遷出與女友同居，陳劉二人關係生變，陳男心有不甘欲殺死對方。

陳男知悉劉有混用多種毒品的習慣，2016年2月28日凌晨他攜帶槍枝（涉非法持有槍彈部分判刑3年8確定）及安非他命毒品，與劉一起投宿新北市一家汽車旅館，劉因混合施用多種毒品，漸陷入重度昏迷之狀況。

陳男見狀即趁機持槍近距離朝劉的頭部左顳太陽穴射擊，他假稱對方自殺，要求旅館櫃臺人員通報救護，劉男送醫後死亡。

新北地院將陳男判刑15年，高院更二審考量他手段凶殘，且犯罪後又飾詞卸責，毫無悔意，態度不佳，但因使人施用毒品無法證明犯罪，略減刑度後，將陳男判刑14年，經撤銷後，更三審判無罪。

2016年2月28日凌晨，陳邀約劉投宿中和區摩鐵，卻在奶茶摻入安非他命等多種毒品，讓劉陷入重度昏迷後，持預藏改造手槍朝劉男太陽穴開槍，劉送醫不治。

陳行凶後打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開，警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。

法院審理時，陳否認行凶，指當天下午2人吸毒後即入睡，直到深夜被劉男呼吸聲吵醒，才發現劉男開槍自殺，強調該把槍為劉男所有。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時新聞網)