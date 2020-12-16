台7丁線5.5公里處、往員山鄉福山植物園方向今天（16日）有落石影響交通，警方獲報後已前往處理，落石路段原本採單線雙向通行，經公路總局第四區工程處處理後，現已恢復雙線通車。

四區工程處表示，由於近日宜蘭地區多雨，已經要求承包商加強容易落石路段巡查，今天早上6時許承包商發現落石後，機具進場清除，8時許已搶通。

(中時 )