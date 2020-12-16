台7丁線巨石掉落 已恢復雙向通行 11:172020/12/16 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台7丁線5.5公里處今有落石影響交通，經四工處處理後已恢復雙線通車。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台7丁線5.5公里處、往員山鄉福山植物園方向今天（16日）有落石影響交通，警方獲報後已前往處理，落石路段原本採單線雙向通行，經公路總局第四區工程處處理後，現已恢復雙線通車。 四區工程處表示，由於近日宜蘭地區多雨，已經要求承包商加強容易落石路段巡查，今天早上6時許承包商發現落石後，機具進場清除，8時許已搶通。 谷月涵示警 台股進入投機期 中和圓通路瓦斯管線破裂漏氣 警消封路找漏點已止漏 (中時 ) #落石 #台7丁線 #恢復 #雙向通行 #處理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金規模 來到五年新高 04:102020/12/16 金融．稅務 江啟臣籲確保美中台平衡等距 04:102020/12/16 焦點要聞 延長移工在台年限 經長指配套中 04:102020/12/16 財經焦點 王又正回歸在線觀看破10萬 04:102020/12/16 娛樂新聞 台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點 09:182020/12/16 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 10:382020/12/16 財經 《期貨》三大期指全紅 12月台指期開高114點 09:092020/12/16 財經 《金融》匯豐調查：台企獲利水準高於疫前 比例居全球之冠(2-2) 14:492020/12/16 財經 台2丙時速破百狂飆遭罰 男竊測速主機丟河洩憤判緩刑 15:392020/12/16 社會 《金融》匯豐調查：台企獲利水準高於疫前 比例居全球之冠(2-1) 14:492020/12/16 財經 《半導體》台積電隨ADR開高 股價再度走強 10:172020/12/16 財經 生活熱門新聞 外國人眼中亮點 台灣這一區超過3成老外一住就愛上 - 生活 為何一堆人堅持不搭高鐵？背後原因曝光眾人驚訝 - 生活 冷凍水餃吃哪牌才專業？饕客激推2款：一吃就愛上 - 生活 北部人崩潰！彭啟明：雨至少下到明年初 - 生活 蚵仔肚長滿白色腫瘤她嚇壞 驚人真相曝網狂喊：長知識 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。