受到美中貿易戰影響，華為（Huawei）被列入實體清單，無法獲得Google Android的支援。為了斷尾求生，讓智慧型手機業務能夠順利運行，先前還將旗下的榮耀品牌出售，以獲取能購買手機晶片的權利。如今，華為自行研發的跨平台系統鴻濛（HarmonyOS）終於正式釋出了適用手機的測試版（beta），代表華為手機重獲新生的一刻即將到來。不僅如此，鴻蒙系統能否對於Android以及iOS的地位帶來威脅，將會是後續觀察的重點之一。

華為今（16）日正式推出鴻蒙系統的手機開發者beta版。華為消費者業務軟體部總裁王成錄指出，當前已經有美的、九陽、老闆電器、海雀科技的產品搭載了鴻蒙系統，而預計在2021年的目標將是覆蓋一億台以上的設備。

王成錄指出，系統碎片化阻礙了萬物互聯時代的業務創新，因為開發者需要為不同的設備重新開發，也缺乏高效的開發工具。對消費者來說，則是缺乏應用生態，需要重複安裝（一樣的App在不同的平台上）。而為萬物互聯需求而生的鴻蒙系統，則能夠進一步實現京東App可以在冰箱（帶有螢幕的款式）、電視上運行；上百萬台車輛也有機會成為喜馬拉雅App（Podcast類的產品）的入口等願景。換言之，鴻蒙系統將不僅能帶來更好的體驗、實現更多的入口，也能進一步為物聯網的發展帶來助益。

根據王成錄先前的說法，鴻蒙系統推出後，預計市面上90%以上華為的手機型號都可以升級。2019年華為手機全球出貨量達到2.4億，位居世界第二。若估算華為手機在全球約保有5億部，而有一半以上的華為手機都升級到鴻蒙系統，此系統的用戶數量就能達到2.5億，能實至名歸的成為全球第三大手機作業系統。但這一切能否這麼完美實現？會不會又有其他變因出現，值得持續觀察。

(科技)