公民老師兼網紅羅文控告館長陳之漢妨害名譽案，台北地方法院16日進行辯論程序，原先認為自己「沒有做錯」的陳之漢在庭上態度翻轉認罪，並表示自己「嘴賤就要負責任」，全案將在23日上午9時20分宣判。

2019年7月，羅文一支批評館長逼藝人表態的舉動，宛如綠色麥卡錫主義、新民粹領袖的影片，之後館長就接連在直播中以王八蛋、三字經等髒話回敬羅文，甚至還以「螺紋保險套」來對羅文進行人身攻擊。

羅文因此向法院提告陳之漢公然侮辱罪。北院上月25日開庭釐清爭點時，陳之漢還一度高分貝反問法官「我說謊？」，並辯稱在直播中罵的是產品「螺紋保險套」，他不認識羅文，也沒有諷刺意思，不能要他認沒做的事。

陳之漢在16日的辯論庭中本來還維持原先的主張，不過，法官提示陳與保險套廠商禾凱公司的契約書，完全沒有「螺紋」的字眼，無法證明陳的直播是在罵產品。陳因此態度轉變表示，不好意思麻煩到你們（指法院），該怎麼判就怎麼判「你叫我認，我就認，大家都方便就好」，陳並說「嘴賤就要負責任」。

對於陳的說詞，法官特別對他曉諭，刑事案件不是要判什麼樣的刑度，而是要被告了解自己的行為是觸法了；法官並告訴陳「你還是可以講髒話，但是不能對人講髒話」，陳對法官的曉諭則頻頻點頭。法官諭知23日上午9時20分宣判。

(中時 )