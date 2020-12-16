為打擊新冠疫情，全球各大藥廠競相研發新冠疫苗，西方已經有英國、美國等國家開始施打，大陸何時可預約施打新冠疫苗？未來兩岸間的疫苗效力如何相互認證？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這要等到疫苗上市後再來考慮。

今天上午的記者會結束後，朱鳳蓮罕見走到記者席間，笑問大家怎麼沒問新冠疫苗的事情？朱鳳蓮表示，施打時間還沒有進一步消息，目前僅先提供直接面臨病毒威脅的第一線工作人員如海關人員施打。至於兩岸疫苗的效力是否能互相認證？朱鳳蓮表示，這要等到疫苗上市後再來考慮。

此外，時值歲末年終，不少在大陸打拚的台灣民眾都在關注返鄉過年的相關訊息。近期民進黨當局公布了「秋冬防疫專案」，讓台商、台青、台生返鄉過年難上加難。大陸國台辦發言人朱鳳蓮呼籲，民進黨當局不要出於政治算計，故意給台灣民眾回家添堵。

大陸國台辦今天上午舉行例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，對兩岸同胞都是一樣的。多年來，大陸有關方面本著服務兩岸同胞往來，便利台胞返鄉過年的宗旨，積極做好兩岸春節加班機的相關工作。

朱鳳蓮表示，今年大陸將統籌疫情防控和台胞返鄉需求，盡最大努力為台商台胞返鄉過年做好保障。大陸方面也希望民進黨當局不要出於政治算計，故意給台灣民眾回家添堵。

與此同時，台灣有輿論建議，兩岸控制疫情的成效非常顯著，應該協商率先實現「旅遊泡泡」，逐步鬆綁兩岸遊客，以便可以盡快恢復兩岸交流。朱鳳蓮表示，這是近期兩岸同胞都非常關心的一個問題。從今年2月以來，兩岸交流和人員往來處在一種很不正常的狀態，有疫情因素影響，更是人為因素造成的。

朱鳳蓮指出，民進黨當局以疫情防控為由，全面暫停大陸居民赴台，單方面關閉了金門、馬祖與福建的「小三通」，並且大面積取消兩岸直航航點，導致目前大陸只剩下4個航點與台灣直航。這種情況到現在已經10個月了，嚴重影響兩岸人員往來和交流。廣大台灣同胞希望能夠盡快恢復兩岸交流，反映了民意所向。

「近一段時間，我們聽到大陸台胞台商反映最大的兩個問題，一個是島內的核酸檢測費用過高；第二個是兩岸往返太辛苦、太周折，耗費了太多時間和費用。在座的台灣記者對此有親身感受。」朱鳳蓮表示，大陸抗擊新冠肺炎疫情已經取得重大戰略成果，有目共睹。陸方希望困擾台胞的問題能夠盡早得到妥善解決。

(中時 )