【現場直播】柯文哲出席社宅研討 會前聯訪｜2020.12.16

台中捷運綠線試營運，卻出現重大故障、試營運喊卡，通車日期也延宕，北捷前後2次提出的故障原因及改善報告都被退回，對此，台北市長柯文哲向台中市長盧秀燕表達歉意，強調此事北市府監督不周，將要求承包的川崎重工出來說明，「給我瑕疵貨要負責」。

柯文哲表示，那天看到盧秀燕跟市民道歉，內心覺得很抱歉，這是北市府要負責，因為是我們幫人家蓋的，因此要道歉也是我們去道歉，「我們幫人家蓋的，怎麼會是人家去道歉？」

柯文哲說，我們是主辦單位，但也是去跟川崎重工買東西，已經要求下次記者會是川崎重工要出來說明，因為我們也是跟你買的，給我瑕疵貨，你要負責啊，柯坦言我們有監督不周的責任。

柯文哲強調，這是北市府替台中市政府代辦的工程，有問題我們一定會負責，現在也已經要求川崎重工出來說明，到底是川崎重工又包給美國公司，美國公司又包給什麼製造，目前全球化模式下，這種會包來包去的情況也知道，但北市府跟廠商購買的，廠商還是要負責。

(中時 )