不畏國內就業市場11月還是出現供需失衡影響，KOSPI指數開高6大點後，一度邁向前波高點2780點。不過落袋為安賣壓湧入，壓低多方氣勢。午前，大盤多在平盤以上震盪，KOSPI指數暫為2766.97點，上漲10.15點，漲幅0.37%。

根據韓國統計局最新數據，11月失業率為3.4%，年增0.3%。韓國總人口數約5100萬，11月就業人數為2720萬，比2019年11月減少27.3萬人。同時，市場職缺已連續9個月都出現減少狀況。同時，報告也指出，11月無論是服務業或製造業，韓國工作機會明顯減少。

但連跌兩日的KOSPI，是受到隔夜美股收紅激勵，早盤大部分時間都在平盤以上整理。不過在疫情持續惡化下，韓國政府暗示可能會實施最嚴格的社交距離管制，也讓三星電子跌0.27%，SK海力士跌0.43%。

另方面，現代汽車卻漲1.06%，浦項鋼鐵漲0.83%，網路雙雄Naver漲0.18%，Kakao也漲0.27%。

最新匯價，目前1美元可兌換1092.55韓元，韓元升值0.75元，尚守住1100重要匯價關卡。

(時報資訊)