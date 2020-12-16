中央研究院經濟研究所今(16)日發布台灣經濟情勢展望，預估今年台灣經濟成長率(GDP)將達2.71%，較7月的預測值1.15%大幅上修1.56個百分點。中研院對明年全球經濟復甦、國內消費和投資回復成長樂觀，預估明年GDP可達4.24%。

中研院經濟研究所研究員周雨田今日指出，儘管全球至今仍陷在嚴重的經濟衰退，不過最近的好消息是疫苗研發有成果，我國因疫情控制成功、經濟持續活絡，第三季GDP達3.92%，因此，將今年GDP上修至2.71%。此數字優於主計總處的最新預設值2.54%。

展望明年，周雨田指出，隨著疫苗研發已有進展，全球經濟復甦指日可期，我國對外貿易持續穩固擴張，加上國內消費與投資回復成長動能，明年台灣經濟成長率(GDP)有望「保4」。此數字也優於主計總處預估值3.83%。

今年上半年全球經濟受到突發的新冠肺炎疫情重創，中研院於7月對2020年台灣經濟成長率下修，然而展望下半年在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，台灣經濟可望逐步回溫，因此修正2020年實質經濟成長率為1.15%，保住1的關卡；去年12月時則初估今年全年實質經濟成長率為2.58%。

(時報資訊)